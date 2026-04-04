МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Венгрия и Словакия требуют от ЕС отмены запрета на поставки российских энергоресурсов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после разговора по телефону со словацким коллегой Робертом Фицо, его слова приводит газета Magyar Nemzet.
"Мы требуем от Брюсселя немедленной приостановки санкций и ограничений, введенных в отношении российской энергетики", — сказал Орбан.
По его словам, Европе угрожает энергетический кризис. В связи с этим, Будапешт и Братислава считают необходимым срочно предпринять шаги, которые позволят странам ЕС избежать дефицита сырья и топлива, а также роста цен на все виды энергоносителей.
"Брюссель должен заставить Зеленского немедленно открыть нефтепровод "Дружба". И необходимо отвергнуть планы, которые предлагают избавиться от российских энергоносителей и перейти к неподъемной для населения энергетической политике", — добавил премьер.
Во вторник портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что в ЕС не понимают, почему Украина не дает провести проверку нефтепровода "Дружба".
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по этому нефтепроводу в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения из-за якобы российских ударов. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транспортировки энергоресурсов — это политическое решение Украины. По данным СМИ, еще 18 марта европейские эксперты прибыли в Киев для проверки, однако доступ к объекту они и не получили.
Венгрия в ответ на шантаж перестала поставлять дизель, а 20 февраля заблокировала кредит от ЕС. Словакия же заявила, что не поддержит введение нового пакета санкций против России, если Европейская комиссия продолжит содействовать Украине.
В Москве не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. К тому же западные страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ, но через посредников и дороже.
"Обрубил поставки". Орбан раскрыл опасный план Зеленского
31 марта, 12:07