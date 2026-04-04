Необычная история самых известных советских универмагов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. После Великой Отечественной войны легкая промышленность восстанавливалась не самыми быстрыми темпами. В результате обычный покупатель сталкивался с парадоксом: деньги есть, а купить на них почти нечего.

Но существовали и исключения. Речь о специализированных универмагах, где продавались товары из социалистических стран Восточной Европы и Югославии. Почти каждый из них получал отдельное здание с индивидуальным проектом. Это были не безликие коробки, а продуманные архитектурные объекты, часто с узнаваемым стилем.

Один из самых известных примеров — универмаг "София" на Большой Полянке. Ассортимент был разделен по этажам: мужская одежда внизу, женская наверху. Болгарские джинсы "Рила", косметика, парфюмерия, консервы вроде знаменитого сладкого перца, инструменты — все это считалось почти предметами роскоши.

Сегодня на этом месте работают сетевые магазины и фастфуд, и от прежней атмосферы не осталось ничего.

Магазины с говорящими названиями

Не менее популярными были точки с польскими товарами. Магазин "Ванда", открывшийся в начале 1960-х на Петровке, быстро стал знаковым местом. Польская косметика и парфюмерия пользовались огромным спросом. Позже "Ванда" переехала на Большую Полянку, но популярности не потеряла.

Особое место занимал универмаг "Лейпциг", сначала открытый на Ленинском проспекте. Он считался одним из лучших, поскольку предлагал продукцию из ГДР — страны, товары которой славились своим превосходным качеством.

Позже магазин переехал в Теплый Стан. Сегодня там продолжают торговать одеждой, но атмосфера уже совсем другая.

Югославские товары в СССР воспринимались как нечто и вовсе особенное. Магазин "Ядран", открытый в 1974 году, предлагал практически все: от одежды до посуды. Покупатели вспоминают югославские сапоги, свитера, люстры и даже резиновые игрушки. Некоторые вещи запрещали даже примерять - настолько они были дефицитными.

Позже появился универмаг "Белград". Он быстро стал популярным, и очереди там выстраивались даже ночью. Сейчас легендарный ТЦ — всего лишь один из множества ничем не примечательных магазинов.

Венгерские товары можно было найти в "Балатоне" и "Будапеште". Первый открылся у метро "Университет" и прославился культовым кубиком Рубика. Второй появился в Кузьминках и стал альтернативой для тех, кто не успевал попасть в "Балатон".

Чехословакию представляли "Власта" и "Прага". Здесь главным хитом был хрусталь — сервизы, бокалы, декоративные изделия, которые и по сей день украшают серванты в квартирах наших родителей. Оба здания сейчас продолжают выполнять свою изначальную функцию, но выглядят совершенно иначе.

Как появились ЦУМ и Детский мир

Если специализированные магазины были символом позднего СССР, то история центральной торговли началась задолго до революции. Универмаг "Мюр и Мерилиз", основанный в XIX веке, стал первым крупным торговым домом европейского типа в Москве. Здесь внедрили фиксированные цены, возврат товаров, каталоги и доставку.

После национализации в 1918 году на его базе появился "Мосторг", а затем ЦУМ. Со временем он превратился в один из крупнейших магазинов страны. Универмаг пережил войну, карточную систему и реформы, оставаясь важным элементом городской торговли.