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Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве

Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве - РИА Новости, 10.03.2022

Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве

Центральный универсальный магазин (ЦУМ) – одно из старейших торговых предприятий страны – был открыт в Москве 10 марта 1922 года. ЦУМ – одно из крупнейших... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:48

2022-03-10T00:48

2022-03-10T00:48

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Центральный универсальный магазин (ЦУМ) – одно из старейших торговых предприятий страны – был открыт в Москве 10 марта 1922 года. ЦУМ – одно из крупнейших предприятий розничной торговли в российской столице – расположен в самом центре Москвы, вблизи Красной площади и Большого театра. История ЦУМ началась в 1857 году, когда шотландцы Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз основали торговую компанию "Мюр и Мерилиз". В 1880-х годах торговый дом купил здание для магазина на Театральной площади, на месте сегодняшнего ЦУМ. "Мюр и Мерилиз" стал первым и самым крупным в России универмагом – здесь можно было купить одежду, обувь, ювелирные украшения, парфюмерию, детские игрушки.Товары московского универмага были хорошего качества, продавцы безукоризненно вежливы. Управляющие нового универмага первыми в России ввели европейские стандарты торговли: фиксированные цены, обязательство брать назад либо менять товар, периодические распродажи, ежедневная доставка товаров во все части города. Четыре раза в год "Мюр и Мерилиз" издавали каталог товаров, который бесплатно рассылался всем желающим так же, как и образцы тканей. Любой житель страны мог выписать товар по почте, причем расходы по доставке в пределах европейской части магазин принимал на себя. К концу XIXвека общее количество отделов в магазине достигло 44, а количество служащих приблизилось к тысяче.В феврале 1892 года в магазине произошел сильный пожар, последствия которого были быстро ликвидированы. В ноябре 1900 года в магазине произошел второй пожар, полностью уничтоживший здание магазина. В декабре 1900 года "Мюр и Мерилиз" открылся на новом месте: магазин занимал три верхних этажа в Доходном доме Хомякова.В 1906 году было начато строительство нового здания магазина по проекту известного архитектора Романа Клейна. Здание было полностью построено за 28,5 месяцев: в августе 1908 года "Универсальный магазин Торгово-промышленного товарищества "Мюр и Мерилиз" был открыт. Новое здание магазина было оформлено в стиле европейской готики с элементами модерна. При строительстве впервые в России был использован железобетон. Новый способ позволил за счет более тонких стен значительно увеличить торговые площади, обходиться без традиционных широких колонн и использовать железные и стальные конструкции для увеличения оконного пространства.Новый магазин вызвал огромный интерес благодаря новизне технического оснащения, европейскому комфорту и красоте оформления залов. Новшествами универмага "Мюр и Мерилиз" были справочная, комната ожидания, служба информации по Москве и два скоростных электрических лифта для покупателей. К 1913 году в магазине было 80 отделов.В декабре 1918 года "Мюр и Мерилиз" был национализирован. По свидетельствам современников универмаг был в короткие сроки разграблен и закрыт.В марте 1922 года на его основе был открыт "Мосторг" – крупнейший универмаг в стране. Основными покупателями были рабочие, которые приобретали товар по выданным им лимитным книжкам. В 1933 году универмаг получил новое имя – ЦУМ (Центральный Универсальный Магазин).В начале Великой Отечественной войны на верхних этажах ЦУМа были оборудованы казармы, на нижних – продолжалась торговля по карточкам. В 1944 году ЦУМ первым из московских магазинов был переведен на торговлю без карточек по коммерческим ценам. За ЦУМом были закреплены фабрики, которые выпускали товары только по заказу универмага. В 1955 году ЦУМ первым из советских магазинов открыл покупателям доступ к товарам. Препятствие в виде прилавка и продавца исчезло. Покупатели выбирали товар по представленным образцам и оплачивали его в кассе. Ежедневно в магазине имелось в реализации до 17 тысяч наименований товаров. Товары были не только советского производства, но и импортные – из Китая, Польши, Венгрии. ЦУМ был неоднократно реконструирован, к историческому зданию торгового дома "Мюр и Мерилиз" в 1974 году и 2007-2008 годах были пристроены большие новые корпуса. Изначальное здание стало частью нового большого комплекса ЦУМ и, как и прежде, используется для торговли. Сегодня ЦУМ – один из крупнейших универмагов в Европе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, россия, цум (москва)