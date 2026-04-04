Новак рассказал, сколько рейсов Москва-Сухум выполнили за год
15:31 04.04.2026
Новак рассказал, сколько рейсов Москва-Сухум выполнили за год
С момента восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Сухумом 1 мая 2025 года было выполнено 312 рейсов и перевезено более 123 тысяч пассажиров
Александр Новак. Архивное фото
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. С момента восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Сухумом 1 мая 2025 года было выполнено 312 рейсов и перевезено более 123 тысяч пассажиров, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
"Отдельная тема – это транспорт… С 1 мая прошлого года восстановлено прямое авиасообщение - Москва-Сухум. За это время выполнено 312 рейсов, перевезено более 123 тысяч пассажиров", - сказал Новак на полях Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее".
Он отметил, что полеты идут из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска.
"На этот сезон подтверждены также программы, еще дополнительно из Перми. Прорабатывается запуск рейсов также из других крупных российских городов", - добавил Новак.
"Прогноз на 2030 год — более миллиона пассажиров в год", - подчеркнул он.
Кроме того, Новак отметил, что началась реконструкция автомобильного пункта пропуска на границе РФ и Абхазии. Стоимость его реконструкции 3,8 миллиарда рублей. После завершения пропускная способность вырастет вдвое. Это 14 тысяч машин и 80 тысяч человек, что должно серьезно разгрузить границу и добавить комфорта как туристам, так и бизнесу.
