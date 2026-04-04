Новак рассказал, сколько рейсов Москва-Сухум выполнили за год

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. С момента восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Сухумом 1 мая 2025 года было выполнено 312 рейсов и перевезено более 123 тысяч пассажиров, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.