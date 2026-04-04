22:47 04.04.2026
"Баффало" впервые за 15 лет вышел в плей-офф НХЛ
хоккей
спорт
баффало сейбрз
тампа-бэй лайтнинг
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Баффало Сейбрз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Баффало" впервые за 15 лет вышел в плей-офф НХЛ, "Тампа" - девятый раз подряд

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Баффало Сейбрз"Хоккеисты клуба НХЛ "Баффало Сейбрз"
Хоккеисты клуба НХЛ "Баффало Сейбрз". Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Баффало Сейбрз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" гарантировали себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне.
В субботу "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду в основное время обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Благодаря данному результату "Баффало" и "Тампа" досрочно обеспечили себе участие в плей-офф НХЛ.
Хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Хет-трик Перро помог "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в матче НХЛ
4 апреля, 22:29
"Тампа" лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 100 очков за 75 сыгранных матчей, команда вышла в плей-офф турнира девятый раз подряд. Клуб является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2004, 2020, 2021).
"Баффало" сыграет в финальной стадии турнира впервые с 2011 года. Тогда клуб завершил выступление в первом раунде плей-офф, уступив "Филадельфии Флайерз" в серии со счетом 3-4. Коллектив ни разу в своей истории не выигрывал Кубок Стэнли, дважды выходив в финал розыгрыша - в 1975 и 1999 годах.
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
"Филадельфия" обыграла "Айлендерс" в НХЛ, Мичков стал первой звездой матча
4 апреля, 07:46
 
