Хет-трик Перро помог "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед
22:29 04.04.2026
Хет-трик Перро помог "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в матче НХЛ
Хет-трик Перро помог "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Хет-трик Перро помог "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в матче НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.04.2026
2026-04-04T22:29:00+03:00
2026-04-04T22:29:00+03:00
спорт, нью-йорк (город), владислав гавриков, нью-йорк рейнджерс, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Нью-Йорк (город), Владислав Гавриков, Нью-Йорк Рейнджерс, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хет-трик Перро помог "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

"Рейнджерс" обыграли "Детройт" в матче НХЛ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Ярослав Хмеларж (14-я минута), также первый в карьере в НХЛ хет-трик оформил Гейб Перро (36, 48, 59). У гостей отличился Давид Перрон (60).
Российский защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету 30-летнего хоккеиста 33 очка (14 голов + 19 передач) в 77 матчах сезона.
"Нью-Йорк Рейнджерс" идет на последнем, восьмом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 73 очка. "Детройт" (88) располагается на пятом месте в Атлантическом дивизионе.
