"Филадельфия" обыграла "Айлендерс" в НХЛ, Мичков стал первой звездой матча - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
07:46 04.04.2026 (обновлено: 09:27 04.04.2026)
"Филадельфия" обыграла "Айлендерс" в НХЛ, Мичков стал первой звездой матча
"Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.04.2026
© Фото : twitter.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу "Филадельфии". В составе победителей шайбы забросили Оуэн Типпетт (14-я минута), Алекс Бамп (16), российский нападающий Матвей Мичков (23), в активе которого также два ассиста, и Трэвис Сэнхайм (50). У "Айлендерс" отличился Жан-Габриэль Пажо (36).
По итогам встречи Мичков был признан первой звездой матча. Шайба стала 17-й для россиянина в текущем сезоне, всего он набрал 43 результативных очка за 75 игр. Мичков прервал серию из 12 матчей без голов в НХЛ.
"Филадельфия", набрав 88 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где хоккеисты "Айлендерс" с 89 баллами располагаются на третьей строчке.
В другом матче клуб "Сент-Луис Блюз" в гостях обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 6:2 (3:2, 2:0, 1:0).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Айлендерс
1 : 4
Филадельфия
35:37 • Жан-Габриэль Пажо
(Мэтью Барзал, Симон Хольмстрем)
13:54 • Оуэн Типпетт
(Трэвис Санхейм)
15:01 • Alex Bump
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
22:52 • Матвей Мичков
49:16 • Трэвис Санхейм
(Матвей Мичков, Alex Bump)
