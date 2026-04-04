"Филадельфия" обыграла "Айлендерс" в НХЛ, Мичков стал первой звездой матча

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу "Филадельфии". В составе победителей шайбы забросили Оуэн Типпетт (14-я минута), Алекс Бамп (16), российский нападающий Матвей Мичков (23), в активе которого также два ассиста, и Трэвис Сэнхайм (50). У "Айлендерс" отличился Жан-Габриэль Пажо (36).
По итогам встречи Мичков был признан первой звездой матча. Шайба стала 17-й для россиянина в текущем сезоне, всего он набрал 43 результативных очка за 75 игр. Мичков прервал серию из 12 матчей без голов в НХЛ.
"Филадельфия", набрав 88 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где хоккеисты "Айлендерс" с 89 баллами располагаются на третьей строчке.
В другом матче клуб "Сент-Луис Блюз" в гостях обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 6:2 (3:2, 2:0, 1:0).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.