На Западе испугались возможного ответа России на решение фон дер Ляйен

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении ЕС будет иметь ужасные последствия из-за возможного ответа России, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Милитаризация Европы — это не решение продолжающегося конфликта на Украине. Россия не представляет угрозы для Европы, она хочет возобновить диалог. Но если так будет продолжаться и дальше, нам придется винить самих себя в том, что мы стали угрозой для России", — говорится в публикации.
Политик добавил, что дипломатия остается основным инструментом, позволяющим избежать такой катастрофической политики европейских лидеров.
Мема отметил, что блок может стать более враждебным по отношению к России, чем НАТО.
Внезапное заявление Каллас о России поразило Запад
