В Петербурге трое детей пострадали при пожаре в квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Трое детей пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, они госпитализированы, сообщает городское ГУМЧС.

Пожар произошел в Красносельском районе по адресу: Петергофское шоссе, дом 59.

"В трехкомнатной квартире происходило горение на площади 10 квадратных метров... В результате пожара пострадали трое детей", - говорится в сообщении

Отмечается, что они госпитализированы в медицинское учреждение.

Как сообщает ведомство, в 21.05 мск пожар был ликвидирован.