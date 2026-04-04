Россия не будет гибкой для всех, заявила Матвиенко

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет flexible (гибкой) для всех.
"Мы получаем новые террористические акты, нападения на нашу энергоинфрастуктуру, на наши гражданские объекты, на людей, и мы не будем flexible (гибкими - ред.) для всех. Мы не будем поддаваться угрозам европейцев или кого-либо", - сказала Матвиенко ИС "Вести", комментируя попытки ВСУ ударить беспилотниками по Ленинградской области и Петербургу, используя воздушное пространство других стран.
Она добавила, что Россия сделала очень жесткие предупреждения этим странам.
"Мы сделали очень жесткие предупреждения этим странам... Литва уже заявила, что они сказали Украине, что мы не давали разрешения для пролета (беспилотников - ред.). То есть мы их стряхнули, и они поняли, что если они будут дальше продолжать, они будут нашими законными целями, потому что с их территории наносятся удары по России. Они это поняли, я думаю, они сейчас отползут, вслух не скажут, но отползут", - отметила она.
В конце марта латвийское минобороны заявило, что Литва, Латвия и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении ударов Украины по территории России. Глава евродипломатии Кая Каллас 2 апреля заявила, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для украинских беспилотников, но оправдала удары Украины по инфраструктуре РФ. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, в свою очередь, заявлял, что Украине передадут послание о том, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство прибалтийской республики.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявлял, что Киев может "втемную использовать" страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников. По его словам, киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, и "конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах".