Трамп действительно заинтересован в договоре по Украине, считает Матвиенко

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действительно заинтересован в договоре по Украине, полагает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я думаю, что Трамп действительно заинтересован в договоре", - сказала спикер СФ ИС "Вести".
По ее мнению, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер "не ангажированы ни перед Россией, ни перед Украиной".
Матвиенко выразила уверенность, что военные действия закончатся тогда, когда Европа и Соединенные Штаты перестанут поставлять оружие на Украину, перестанут поставлять разведданные на Украину и в конце концов жестко скажут: "Всё, стоп, вы свой лимит обещанных побед исчерпали, садитесь (за стол переговоров - ред.) и вам время вот столько, дальше сами".
"Вот пока такой жесткой позиции нет... мне бы хотелось, чтобы она была. Ну, наверное, есть для этого какие-то временные соображения или другие", - заключила Матвиенко.
