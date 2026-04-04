Многие американцы не поддерживают операцию против Ирана, заявила Матвиенко

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Исход ситуации войны с Ираном во многом сейчас определяется в самих Соединенных Штатов, многие американцы не поддерживают ее, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мне кажется, что исход этой ситуации войны с Ираном, он во многом сейчас определяется в самих Соединённых Штатах Америки. Потому что внутриполитическая ситуация очень сильно напряглась", - сказала Матвиенко ИС "Вести".
Она напомнила, что по результатам опросов многие американцы не поддерживают нападение на Иран.
"Тем более, что республиканцы, когда шли на выборы, это был один из главных (их - ред.) тезисов: "Никогда больше нога американского солдата не будет в другой стране. Только будем делать Америку великой. И не будем тратить деньги на Украину - и так далее", - сказала политик.
По словам Матвиенко, это была предвыборная программа Республиканской партии, за которую голосовали избиратели. И сегодня не только демократы, но и часть республиканцев высказывают своё недовольство. Союзники Соединенных Штатов Америки - понятно, как они себя ведут. "Это говорит и о том, что кризис и в Евросоюзе, и в НАТО имеет место быть. Это же так нельзя себя в мире вести", - заключила политик.