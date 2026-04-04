Ситуация на АЭС "Бушер" развивается по плохому сценарию, заявил Лихачев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр — РИА Новости. События на иранской АЭС "Бушер" развиваются по самому нежелательному сценарию, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В субботу организация по атомной энергии Ирана сообщила, что территория станции попала под обстрел США и Израиля, погиб один из сотрудников.
В Россию эвакуировали еще 163 человека с АЭС "Бушер"
28 марта, 15:36
«
"К сожалению, события развиваются по самому нежелательному прогнозу. Как говорится, плохие предчувствия нас не обманули. В целом идентификация конфликта, обострения вокруг Персидского залива приводят к соответствующим последствиям. <…> Сегодня в 7:20 примерно утра по Москве был нанесен удар уже фактически в контур физической защиты станции, была зафиксирована первая гибель работника", — отметил Лихачев.
Он подчеркнул, что провокации вокруг атомного объекта чреваты катастрофой регионального масштаба с многолетними последствиями.
Глава "Росатома" добавил, что в субботу с АЭС началась основная волна эвакуации отечественных специалистов, это произошло примерно через 20 минут после удара по станции. По его словам, остается лишь гадать, была ли атака случайной или целенаправленной.
"Бушер" — единственная действующая АЭС в Иране. Первый блок, достроенный при участии России, подключили к энергосистеме в сентябре 2011 года. Строительство второй очереди, в состав которой должны войти два энергоблока, приостановили из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
Как подчеркивало МАГАТЭ, удары по атомной станции могут спровоцировать радиационный инцидент, который затронет значительную территорию в Иране и за его пределами.