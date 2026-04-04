16:22 04.04.2026
Всех тревожат разговоры о наземной операции в Иране, заявил Лихачев
© REUTERS / Majid Asgaripour
Мужчина с иранским флагом - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Мужчина с иранским флагом. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Всех очень тревожат разговоры о возможной части наземной операции в Иране, военные действия вокруг ядерного объекта - колоссальные риски, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.
"Мировое сообщество с тревогой, конечно, отреагировало на произошедшее: генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль Гросси) высказался, ну и целый ряд наших контактов с нашими партнерами, телефонных звонков, электронных писем говорит о нарастании озабоченности", - сказал Лихачев.
Всех очень настораживает тренд на эскалацию конфликта, подчеркнул глава "Росатома".
"Очень тревожат разговоры о возможной части наземной операции, потому что военные действия вокруг ядерного объекта - всегда колоссальные риски", - отметил Лихачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
