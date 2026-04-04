Всех тревожат разговоры о наземной операции в Иране, заявил Лихачев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Всех очень тревожат разговоры о возможной части наземной операции в Иране, военные действия вокруг ядерного объекта - колоссальные риски, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

