Лагно потерпела второе поражение на турнире претенденток
Лагно потерпела второе поражение на турнире претенденток - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
Лагно потерпела второе поражение на турнире претенденток
Россиянка Екатерина Лагно проиграла представительнице Индии Рамешбабу Вайшали в шестом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре. РИА Новости Спорт, 04.04.2026
2026-04-04T20:26:00+03:00
2026-04-04T20:26:00+03:00
2026-04-04T20:30:00+03:00
шахматы
анна музычук
цзюй вэньцзюнь
александра горячкина
екатерина лагно
https://ria.ru/20260403/shakhmaty-2085113515.html
шахматы, анна музычук, цзюй вэньцзюнь, александра горячкина, екатерина лагно
Шахматы, Анна Музычук, Цзюй Вэньцзюнь, Александра Горячкина, Екатерина Лагно
Лагно потерпела второе поражение на турнире претенденток
Россиянка Лагно проиграла в шестом туре шахматного турнира претенденток
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно проиграла представительнице Индии Рамешбабу Вайшали в шестом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.
Партия завершилась после 47-го хода, Лагно играла белыми. Это поражение стало для Лагно вторым, ранее она уступила украинке Анне Музычук.
Ранее россиянка Александра Горячкина сыграла вничью черными с китаянкой Тань Чжунъи.
Результаты других партий игрового дня:
- Чжу Цзиньэр (Китай) - Музычук (Украина) - 0:1;
- Бибисара Асаубаева (Казахстан) - Дивья Дешмукх (Индия) - 0:1.
Турнирную таблицу возглавляет Музычук, набравшая 4 очка. Следом располагаются Чжу Цзиньэр, Горячкина, Лагно, Дешмукх, Вайшали (все - по 3), Тань Чжунъи и Асаубаева (обе по 2,5).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.