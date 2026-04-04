20:26 04.04.2026 (обновлено: 20:30 04.04.2026)
Лагно потерпела второе поражение на турнире претенденток
Россиянка Екатерина Лагно проиграла представительнице Индии Рамешбабу Вайшали в шестом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре. РИА Новости Спорт, 04.04.2026
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно проиграла представительнице Индии Рамешбабу Вайшали в шестом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.
Партия завершилась после 47-го хода, Лагно играла белыми. Это поражение стало для Лагно вторым, ранее она уступила украинке Анне Музычук.
Ранее россиянка Александра Горячкина сыграла вничью черными с китаянкой Тань Чжунъи.
Результаты других партий игрового дня:
  • Чжу Цзиньэр (Китай) - Музычук (Украина) - 0:1;
  • Бибисара Асаубаева (Казахстан) - Дивья Дешмукх (Индия) - 0:1.
Турнирную таблицу возглавляет Музычук, набравшая 4 очка. Следом располагаются Чжу Цзиньэр, Горячкина, Лагно, Дешмукх, Вайшали (все - по 3), Тань Чжунъи и Асаубаева (обе по 2,5).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
