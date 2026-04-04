Состоятельные китайцы скупают элитное жилье в столице Зимбабве, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2026
12:45 04.04.2026
Состоятельные китайцы скупают элитное жилье в столице Зимбабве, пишут СМИ
Состоятельные китайцы скупают элитное жилье в столице Зимбабве, пишут СМИ

Bloomberg: состоятельные китайцы скупают элитное жилье в столице Зимбабве

© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкВид на Хараре
Вид на Хараре. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Состоятельные китайцы скупают элитное жилье в зимбабвийской столице Хараре, что обусловлено участием Китая в развитии горнодобывающей промышленности в Зимбабве, передает агентство Блумберг.
"На главной дороге, проходящей через богатый пригород Хайлендс в столице Зимбабве, Хараре, на рекламном щите изображена сияющая молодая китайская семья, стоящая перед недавно построенным домом. Это отражает растущий спрос китайских покупателей на элитное жилье в престижных районах города, стоимость которого составляет от 500 тысяч до 2 миллионов долларов", - говорится в публикации.
Агентство отмечает, что в последние годы китайские компании заняли доминирующее положение в сфере добычи лития в Зимбабве, а также вложили крупные суммы в развитие в стране сталелитейной промышленности и разработку хромовых шахт. Кроме того, Китай помогает Зимбабве в восстановлении инфраструктуры.
При этом, как подчеркивает агентство, заселение частей Хараре более состоятельными китайцами связано с отсутствием в Зимбабве необходимости в менее квалифицированной рабочей силе - страна имеет высокий уровень грамотности населения и уже устоявшиеся отрасли экономики, однако привлекает китайцев возможностью работы в руководстве крупными совместными проектами и предприятиями.
В то же время, по информации агентства, давние жители элитных районов порой обвиняют новых в игнорировании правил проектирования и неуважении к историчности некоторых строений при перестройке жилья. Утверждается, что приезжие также склонны платить за недвижимость наличными деньгами во избежание валютного контроля и уплаты налогов.
При этом агентства недвижимости видят в притоке состоятельных китайских граждан благо, так как процесс знаменует вклад средств в экономику Зимбабве.
Китай зарабатывает сверхприбыли на российском СПГ
3 апреля, 08:00
 
