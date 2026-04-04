Состоятельные китайцы скупают элитное жилье в столице Зимбабве, пишут СМИ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Состоятельные китайцы скупают элитное жилье в зимбабвийской столице Хараре, что обусловлено участием Китая в развитии горнодобывающей промышленности в Зимбабве, передает агентство Блумберг

« "На главной дороге, проходящей через богатый пригород Хайлендс в столице Зимбабве Хараре , на рекламном щите изображена сияющая молодая китайская семья, стоящая перед недавно построенным домом. Это отражает растущий спрос китайских покупателей на элитное жилье в престижных районах города, стоимость которого составляет от 500 тысяч до 2 миллионов долларов", - говорится в публикации.

Агентство отмечает, что в последние годы китайские компании заняли доминирующее положение в сфере добычи лития в Зимбабве, а также вложили крупные суммы в развитие в стране сталелитейной промышленности и разработку хромовых шахт. Кроме того, Китай помогает Зимбабве в восстановлении инфраструктуры.

При этом, как подчеркивает агентство, заселение частей Хараре более состоятельными китайцами связано с отсутствием в Зимбабве необходимости в менее квалифицированной рабочей силе - страна имеет высокий уровень грамотности населения и уже устоявшиеся отрасли экономики, однако привлекает китайцев возможностью работы в руководстве крупными совместными проектами и предприятиями.

В то же время, по информации агентства, давние жители элитных районов порой обвиняют новых в игнорировании правил проектирования и неуважении к историчности некоторых строений при перестройке жилья. Утверждается, что приезжие также склонны платить за недвижимость наличными деньгами во избежание валютного контроля и уплаты налогов.