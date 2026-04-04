"Хезболла" сообщила о нанесении ударов по армии Израиля в Хайфе

БЕЙРУТ, 4 апр - РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" атаковали ракетами инфраструктуру армии Израиля в Хайфе, сообщила пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 23.00 в пятницу нанесли удар по инфраструктуре, принадлежащей израильской армии, в оккупированном городе Хайфа, выпустив залп высокоточных ракет", - говорится в заявлении.
Всего с начала пятницы, 4 апреля, шиитское сопротивление заявило о проведении более 35 комбинированных операций против Израиля.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
