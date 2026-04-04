Карлсен пожаловался на соперницу после совместного фото на турнире
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шестнадцатый чемпион мира по шахматам и первый номер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен пожаловался на соперницу после совместного фото на турнире Grenke Freestyle Open.
В пятницу перед партией второго раунда соперница норвежца, казахстанская шахматистка Алуа Нурман, попросила его сделать совместное фото на телефон. Карлсен согласился попозировать, после чего нашел в зале арбитра и потребовал изъять смартфон у шахматистки, так как их использование запрещено регламентом турнира.
Позднее Нурман опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) селфи с Карлсеном с подписью "Мечта сбылась".
Партия закончилась победой Карлсена.