15:45 04.04.2026
Карлсен пожаловался на соперницу после совместного фото на турнире
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шестнадцатый чемпион мира по шахматам и первый номер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен пожаловался на соперницу после совместного фото на турнире Grenke Freestyle Open.
В пятницу перед партией второго раунда соперница норвежца, казахстанская шахматистка Алуа Нурман, попросила его сделать совместное фото на телефон. Карлсен согласился попозировать, после чего нашел в зале арбитра и потребовал изъять смартфон у шахматистки, так как их использование запрещено регламентом турнира.
Позднее Нурман опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) селфи с Карлсеном с подписью "Мечта сбылась".
Партия закончилась победой Карлсена.
