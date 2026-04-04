Иранские военные сообщили подробности новой атаки на Израиль
12:58 04.04.2026
Иранские военные сообщили подробности новой атаки на Израиль
Иранские военные сообщили подробности новой атаки на Израиль
Вооруженные силы Ирана атаковали цели в Израиле в ходе 94-й волны операции "Правдивое обещание 4", сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции ИРИ
2026-04-04T12:58:00+03:00
Иранские военные сообщили подробности новой атаки на Израиль

КСИР сообщил подробности 94-й волны операции "Правдивое обещание 4" против ЦАХАЛ

ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана атаковали цели в Израиле в ходе 94-й волны операции "Правдивое обещание 4", сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции ИРИ (КСИР).
"Сегодня утром в ходе 94-й волны операции "Правдивое обещание 4" военно-промышленные центры и места расположения командования и подразделений… армии сионистского режима в районах на юге, севере и в центре оккупированных земель, а также в Тель-Авиве... были поражены", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
ВС исламской республики использовали БПЛА-"камикадзе" и тяжелые баллистические ракеты "Хоррамшахр", "Хайбар Шекан" и "Эмад" на твердом и жидком топливе с управляемыми боеголовками, а также с несколькими боеголовками, уточняет Корпус стражей исламской революции.
По информации из заявления КСИР, атакам подверглись цели в населенных пунктах Димона, Негев, Беэр-Шева и Рамат-Ган.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.
