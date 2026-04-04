Президент Абхазии рассказал о ремонте КПП "Адлер"

СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Реконструкция контрольно-пропускного пункта "Адлер" ведется для увеличения потока туристов в республику, заявил президент Абхазии Бадра Гунба.

"Параллельно ведется реконструкция контрольно-пропускного пункта "Адлер". Вы прекрасно помните, когда гостям нашей страны приходилось по несколько часов стоять на границе. Это тоже не добавляло дополнительных объемов посещения нашей страны", - сказал Гунба журналистам.

По его словам, реконструкция позволит увеличить поток туристов.

"В целом это комплексный подход, по которому мы ежедневно работаем", - отметил президент Абхазии

Названный пункт пропуска является одним из самых загруженных на южном направлении: в 2025 году через него проследовало более 12 миллионов человек и 2,7 миллиона транспортных средств. Строительные работы ведутся без остановки работы пункта пропуска, сообщала ранее пресс-служба президента Абхазии.