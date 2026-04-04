Президент Абхазии рассказал о ремонте КПП "Адлер"
Реконструкция контрольно-пропускного пункта "Адлер" ведется для увеличения потока туристов в республику, заявил президент Абхазии Бадра Гунба.
Гунба: ремонт КПП "Адлер" ведется в Абхазии для увеличения потока туристов
СУХУМ, 4 апр - РИА Новости. Реконструкция контрольно-пропускного пункта "Адлер" ведется для увеличения потока туристов в республику, заявил президент Абхазии Бадра Гунба.
Первый международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля. В форуме принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев
, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко
, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.
"Параллельно ведется реконструкция контрольно-пропускного пункта "Адлер". Вы прекрасно помните, когда гостям нашей страны приходилось по несколько часов стоять на границе. Это тоже не добавляло дополнительных объемов посещения нашей страны", - сказал Гунба журналистам.
По его словам, реконструкция позволит увеличить поток туристов.
"В целом это комплексный подход, по которому мы ежедневно работаем", - отметил президент Абхазии
.
Названный пункт пропуска является одним из самых загруженных на южном направлении: в 2025 году через него проследовало более 12 миллионов человек и 2,7 миллиона транспортных средств. Строительные работы ведутся без остановки работы пункта пропуска, сообщала ранее пресс-служба президента Абхазии.
"Адлер" является единственным автомобильным пунктом пропуска на границе России с Абхазией и одним из самых загруженных в стране как по количеству транспортных средств, так и по числу пассажиров, пересекающих границу. В 2024 году границу здесь пересекло почти 3 миллиона транспортных средств.