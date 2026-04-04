Глава Минобороны Бельгии обвинил Европу в закладывании бомбы под НАТО

БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен обвинил европейцев в том, что они сами заложили бомбу под НАТО, не инвестируя в свою оборону на протяжении десятилетий.
"Однако существование военного альянса напрямую зависит от солидарности между его членами. Это требует боеготовых и хорошо оснащенных вооруженных сил, в том числе в мирное время. Это оказалось слишком большой просьбой для западноевропейских союзников. После распада Советского Союза "дивиденды мира" были сразу же проедены", - написал министр обороны в соцсети X.
Расходы на оборону были резко сокращены в пользу более мягких политических приоритетов, уточнил Франкен.
"Тем самым мы сами заложили бомбу под союз НАТО", - заявил глава МО.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-участниц к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт включили в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер Испании Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заверял, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.