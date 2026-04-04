Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Оренбурга" объяснил, что помогло отобрать очки у "Динамо"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:42 04.04.2026 (обновлено: 20:47 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/futbol-2085227951.html
Тренер "Оренбурга" объяснил, что помогло отобрать очки у "Динамо"
Тренер "Оренбурга" объяснил, что помогло отобрать очки у "Динамо"
2026-04-04T20:42:00+03:00
2026-04-04T20:47:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047277168_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bff21f2c0456aec9a97b88e7277cb60a.jpg
https://ria.ru/20260404/ponomarev-2085227643.html
https://ria.ru/20260404/futbol-2085225088.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047277168_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbb9b5d7fc98d778b80b278238580b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Тренер "Оренбурга" объяснил, что помогло отобрать очки у "Динамо"

Тренер "Оренбурга" о ничьей с "Динамо": у нас был план, и мы его придерживались

© Фото : Пресс-служба ФК "КАМАЗ"Ильдар Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "КАМАЗ"
Ильдар Ахметзянов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисты "Оренбурга" придерживались плана в игре чемпионата России по футболу против московского "Динамо" и смогли добыть ничью благодаря быстрым атакам, заявил журналистам главный тренер команды Ильдар Ахметзянов.
В субботу "Оренбург" на выезде сыграл вничью с московским "Динамо" (3:3) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По ходу встречи гости отыграли отставание в два мяча.
"Команда включила характер и показала, что мы живы. Нужно отдать ей должное. Может быть, эта ничья придаст больше уверенности дальше", - сказал Ахметзянов на пресс-конференции.
"Мы изначально планировали вести игру по определенной стратегии. Первый гол - наша ошибка. Тут нужно отдать должное "Динамо", у них приличного уровня игроки в группе атаки. Во втором мяче мы немножко недоработали. У нас был план, и мы его придерживались. Мы в голове держали, что хотелось убежать в быструю атаку или заработать стандарт. Надежда и мысли были о большем. Очко в копилку", - добавил он.
"Динамо" с 31 очком занимает седьмое место в таблице РПЛ. "Оренбург" (19 очков) идет на предпоследней, 15-й строчке.
ФутболИльдар АхметзяновДинамо МоскваОренбургРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    43
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала