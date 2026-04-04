"Упущенная победа": в "Динамо" сделали выводы после ничьей с "Оренбургом"
Футбол
20:08 04.04.2026 (обновлено: 20:35 04.04.2026)
https://ria.ru/20260404/futbol-2085225088.html
"Упущенная победа": в "Динамо" сделали выводы после ничьей с "Оренбургом"
"Упущенная победа": в "Динамо" сделали выводы после ничьей с "Оренбургом"
"Упущенная победа": в "Динамо" сделали выводы после ничьей с "Оренбургом"
Ничья между "Динамо" и "Оренбургом" в матче чемпионата России была по делу, несмотря на большое количество моментов у московского клуба, заявил журналистам... РИА Новости Спорт, 04.04.2026
"Упущенная победа": в "Динамо" сделали выводы после ничьей с "Оренбургом"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ничья между "Динамо" и "Оренбургом" в матче чемпионата России была по делу, несмотря на большое количество моментов у московского клуба, заявил журналистам генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
В субботу "Динамо" дома сыграло вничью с "Оренбургом" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По ходу матча столичный клуб вел со счетом 2:0.
Российская премьер-лига (РПЛ)
04 апреля 2026 • начало в 17:30
Завершен
Динамо Москва
3 : 3
Оренбург
29‎’‎ • Фахд Муфи (А)
40‎’‎ • Константин Тюкавин
(Дмитрий Скопинцев)
61‎’‎ • Константин Тюкавин
45‎’‎ • Фахд Муфи
(Руслан Куль)
51‎’‎ • Эдуардо Кьерос
(Гедеон Гузина)
66‎’‎ • Эдуардо Кьерос
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Неудачно сыграли во втором тайме, не реализовали свои моменты. Соперник бился, результат по игре. Это упущенная победа. В марте был довольно успешный период. По одной игре делать выводы рано", - сказал Пивоваров.
В марте "Динамо" обыграло в чемпионате самарские "Крылья Советов" (4:0), ЦСКА (4:1) и "Ростов" (1:0), а также уступило "Зениту" (1:3). Команда Ролана Гусева с 31 очком занимает седьмое место в таблице РПЛ.
