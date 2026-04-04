"Акрон" обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче РПЛ против ЦСКА

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Пресс-служба тольяттинского "Акрона" сообщила РИА Новости, что клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
Встреча между командами прошла в субботу в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. На второй компенсированной ко второму тайму минуте нападающий "Акрона" Артем Дзюба поразил ворота армейцев после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства VAR и просмотра видеоповтора главный судья встречи Владимир Москалев отменил взятие ворот за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева во время удара по мячу головой.
"Акрон" уже по традиции обратится в ЭСК РФС за разъяснениями судейских решений по ряду игровых эпизодов, которые могли коренным образом повлиять на результат матча с ЦСКА", - заявили в пресс-службе "Акрона".
Также первый гол армейцев был забит с углового, впервые назначенного после нарушения вратарем "правила 8 секунд" в чемпионате России.
ЦСКА, набрав 42 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Акрон" с 22 баллами занимает десятую строчку. В следующем туре ЦСКА 12 апреля примет "Сочи", днем позднее "Акрон" дома сыграет с московским "Динамо".