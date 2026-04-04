Рейтинг@Mail.ru
"Акрон" обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче РПЛ против ЦСКА
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
Футбол
 
18:08 04.04.2026
"Акрон" обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче РПЛ против ЦСКА
"Акрон" обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче РПЛ против ЦСКА - РИА Новости Спорт, 04.04.2026
"Акрон" обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче РПЛ против ЦСКА
Пресс-служба тольяттинского "Акрона" сообщила РИА Новости, что клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
футбол
спорт
самара
россия
артём дзюба
игорь акинфеев
акрон (тольятти)
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031669715_0:0:1980:1115_1920x0_80_0_0_59685bbab6dfe61aae69717bac880be9.jpg
https://ria.ru/20260404/zenit-2085213128.html
https://ria.ru/20260404/draka-2085210634.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031669715_122:0:1882:1320_1920x0_80_0_0_8a8c87884e1a2d78b608fbe1b4b2bfa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Футбол, Спорт, Самара, Россия, Артём Дзюба, Игорь Акинфеев, Акрон (Тольятти), ПФК ЦСКА, Владимир Москалев, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ)
© Соцсети "Акрона"Футболисты "Акрона"
Футболисты Акрона - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Соцсети "Акрона"
Футболисты "Акрона". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Пресс-служба тольяттинского "Акрона" сообщила РИА Новости, что клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
Встреча между командами прошла в субботу в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. На второй компенсированной ко второму тайму минуте нападающий "Акрона" Артем Дзюба поразил ворота армейцев после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства VAR и просмотра видеоповтора главный судья встречи Владимир Москалев отменил взятие ворот за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева во время удара по мячу головой.
"Акрон" уже по традиции обратится в ЭСК РФС за разъяснениями судейских решений по ряду игровых эпизодов, которые могли коренным образом повлиять на результат матча с ЦСКА", - заявили в пресс-службе "Акрона".
Также первый гол армейцев был забит с углового, впервые назначенного после нарушения вратарем "правила 8 секунд" в чемпионате России.
ЦСКА, набрав 42 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Акрон" с 22 баллами занимает десятую строчку. В следующем туре ЦСКА 12 апреля примет "Сочи", днем позднее "Акрон" дома сыграет с московским "Динамо".
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    2-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    43
    63
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала