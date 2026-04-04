15:03 04.04.2026
Итальянские футболисты требовали бонус за выход на ЧМ, пишут СМИ
La Repubblica: итальянские футболисты требовали бонус за выход на ЧМ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Игроки сборной Италии по футболу перед решающим стыковым матчем требовали бонус 300 тысяч евро за выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года, сообщает La Repubblica.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Сборная Италии не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года.
По данным источника, итальянские футболисты пытались договориться о бонусе в 10 тысяч евро на игрока с тренерским штабом в раздевалке перед выходом на поле. Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо тогда заявил, что вопрос о бонусе стоило бы поднимать только после выхода на чемпионат мира.
После невыхода команды на чемпионат мира в отставку подали Гаттузо и президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.
