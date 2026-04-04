В РПЛ впервые забили с углового, назначенного по "правилу 8 секунд"
14:01 04.04.2026 (обновлено: 14:08 04.04.2026)
В РПЛ впервые забили с углового, назначенного по "правилу 8 секунд"
В РПЛ впервые забили с углового, назначенного по "правилу 8 секунд"
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Аргентинский нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду отличился голом с углового, назначенного после нарушения вратарем "правила 8 секунд", в матче 23-го тура чемпионата России по футболу против тольяттинского "Акрона".
Встреча проходит в Самаре, после первого тайма ЦСКА ведет в счете - 1:0. На 4-й минуте главный судья матча Владимир Москалев назначил угловой за задержку времени со стороны вратаря "Акрона" Игната Тереховского. Гонду замкнул передачу в ворота на 5-й минуте.
Угловой за затяжку времени вратарем впервые был назначен в истории РПЛ. В марте 2025 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел изменение в правило о затяжке времени, согласно которому теперь арбитр должен отсчитывать для голкипера рукой пять секунд: если вратарь спустя восемь секунд не введет мяч в игру, будет назначен угловой удар.
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Выживут не все: кого уволят после лютого финиша в чемпионате России
3 апреля, 12:35
 
