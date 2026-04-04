Следователи задержали третьего фигуранта дела об убийстве женщины в Москве

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Еще один фигурант дела о разбое и убийстве женщины в Москве был задержан, сообщили в СК России.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы, произошедших 13 марта 2026 года. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в городе Санкт-Петербурге установлен и задержан еще один 19-летний подозреваемый", - говорится в сообщении СК.
Добавляется, что задержанный фигурант по поручению организаторов преступления осуществлял деятельность "курьера". Он передал часть имущества, похищенного в квартире, другим соучастникам в одном из торговых центров в Новой Москве.
Ранее в СК РФ сообщили, что суд отправил под арест и домашний арест двух курьеров телефонных мошенников по делу о разбое и убийстве женщины в Москве.
4 апреля, 22:22