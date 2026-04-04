На территории особой нефтехимической зоны в Иране прогремели взрывы

ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Взрывы раздались на территории особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, передает агентство Взрывы раздались на территории особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, передает агентство Fars

"Несколько минут назад звук нескольких взрывов донесся со стороны особой нефтехимической зоны Махшахр. Корреспондент Fars передает о нескольких взрывах в этой зоне", - говорится в публикации агентства.

На данный момент СМИ не располагает информацией о нанесенном ущербе.

Агентство Mizan в свою очередь передает, что атакам подверглись нефтехимические компании Fajr 1, Fajr 2, Rejal и Amirkabir.

По информации агентства Tasnim, на данный момент в результате атак пострадали пять человек.