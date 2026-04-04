На территории особой нефтехимической зоны в Иране прогремели взрывы - РИА Новости, 04.04.2026
10:53 04.04.2026 (обновлено: 11:13 04.04.2026)
На территории особой нефтехимической зоны в Иране прогремели взрывы
Взрывы раздались на территории особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, передает агентство Fars. РИА Новости, 04.04.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
На территории особой нефтехимической зоны в Иране прогремели взрывы

Fars: на территории нефтехимической зоны на юго-западе Ирана раздались взрывы

Иранский флаг. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Взрывы раздались на территории особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, передает агентство Fars.
"Несколько минут назад звук нескольких взрывов донесся со стороны особой нефтехимической зоны Махшахр. Корреспондент Fars передает о нескольких взрывах в этой зоне", - говорится в публикации агентства.
На данный момент СМИ не располагает информацией о нанесенном ущербе.
Агентство Mizan в свою очередь передает, что атакам подверглись нефтехимические компании Fajr 1, Fajr 2, Rejal и Amirkabir.
По информации агентства Tasnim, на данный момент в результате атак пострадали пять человек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
