https://ria.ru/20260404/fars-2085169965.html
На территории особой нефтехимической зоны в Иране прогремели взрывы - РИА Новости, 04.04.2026
Взрывы раздались на территории особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, передает агентство Fars. РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T10:53:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081200523_0:77:2665:1576_1920x0_80_0_0_a53001aa5fe7846f293133a36ce9666f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081200523_7:0:2370:1772_1920x0_80_0_0_a45e8ca2428fbf60263ef1c7c85ac1cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Fars: на территории нефтехимической зоны на юго-западе Ирана раздались взрывы
ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости.
Взрывы раздались на территории особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, передает агентство Fars
.
"Несколько минут назад звук нескольких взрывов донесся со стороны особой нефтехимической зоны Махшахр. Корреспондент Fars передает о нескольких взрывах в этой зоне", - говорится в публикации агентства.
На данный момент СМИ не располагает информацией о нанесенном ущербе.
Агентство Mizan в свою очередь передает, что атакам подверглись нефтехимические компании Fajr 1, Fajr 2, Rejal и Amirkabir.
По информации агентства Tasnim, на данный момент в результате атак пострадали пять человек.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.