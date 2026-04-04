Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил Зеленскому о важности безопасного судоходства в Черном море
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/erdogan-2085219515.html
Эрдоган заявил Зеленскому о важности безопасного судоходства в Черном море
в мире
турция
черное море
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
вооруженные силы украины
турецкий поток
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000140891_0:105:791:550_1920x0_80_0_0_cfb09e2e64dec75c844cadb479662de4.jpg
https://ria.ru/20251203/kurt-2059402726.html
https://ria.ru/20260403/erdogan-2085103574.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000140891_11:0:744:550_1920x0_80_0_0_4f8a5e09c29b7ac2e538299b6b82a791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото : Turkish Presidency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским в субботу в Стамбуле подчеркнул важность безопасного судоходства в Черном море.
"В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь поддерживать переговоры между Украиной и Россией, поскольку наш регион нуждается в большем мире и стабильности", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также отметил, что Анкара "придает большое значение безопасности судоходства в Черном море и считает важным обеспечение надежности энергоснабжения".
Он заявил при этом, что Турция намерена увеличить объем взаимной торговли с Украиной, а также выразил удовлетворение развитием отношений Киева со странами Персидского залива.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.
За последние месяцы украинские беспилотники неоднократно атаковали нефтяные танкеры в Черном море у берегов Турции. Причастность ВСУ к подобным атакам подтверждал в декабре газете Guardian источник в украинских спецслужбах. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия считает, что в интересах Турции недопущение таких безрассудных действий, как украинские атаки на танкеры в Черном море.
В миреТурцияЧерное мореРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныТурецкий потокУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала