Эрдоган заявил Зеленскому о важности безопасного судоходства в Черном море

АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским в субботу в Стамбуле подчеркнул важность безопасного судоходства в Черном море.
"В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь поддерживать переговоры между Украиной и Россией, поскольку наш регион нуждается в большем мире и стабильности", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также отметил, что Анкара "придает большое значение безопасности судоходства в Черном море и считает важным обеспечение надежности энергоснабжения".
Он заявил при этом, что Турция намерена увеличить объем взаимной торговли с Украиной, а также выразил удовлетворение развитием отношений Киева со странами Персидского залива.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.
За последние месяцы украинские беспилотники неоднократно атаковали нефтяные танкеры в Черном море у берегов Турции. Причастность ВСУ к подобным атакам подтверждал в декабре газете Guardian источник в украинских спецслужбах. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия считает, что в интересах Турции недопущение таких безрассудных действий, как украинские атаки на танкеры в Черном море.