Конфликт в Иране ведет к тупику, заявил Эрдоган

АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марко Рютте заявил, что конфликт в Иране ведет к геостратегическому тупику.
В ходе беседы были обсуждены региональные и глобальные вопросы, а также проблемы, касающиеся НАТО.
Эрдоган при этом отметил поддержку, которую НАТО оказывает воздушной обороне Турции, и подчеркнул, что эта солидарность еще раз продемонстрировала сдерживающую силу альянса.
Кроме того, он выразил надежду "на принятие на саммите НАТО в Анкаре, который состоится 7-8 июля 2026 года, решений, которые сделают альянс более устойчивым и эффективным перед лицом будущих испытаний".
Президент также заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования украинского конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
