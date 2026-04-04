В Брянской области при ударе ВСУ погиб мирный житель

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. При ударе беспилотника по Брянской области погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.

« "Украинские террористы атаковали с помощью БПЛА город Севск Севского района. В результате целенаправленного удара по территории "Севское ДРСУ", к сожалению, погиб сотрудник предприятия", — написал он в MAX.

ВСУ практически ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.