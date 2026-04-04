Жительница Дагестана рассказала, как проснулась в залитой дождями комнате
Жительница Дагестана рассказала, как проснулась в залитой дождями комнате - РИА Новости, 04.04.2026
Жительница Дагестана рассказала, как проснулась в залитой дождями комнате
Жительница села Нижний Джалган в Дербентском районе Дагестана Гульфизар рассказала РИА Новости, как она и приехавшие к ней в гости дочь и внук проснулись в...
2026-04-04T13:16:00+03:00
2026-04-04T13:16:00+03:00
2026-04-04T13:16:00+03:00
происшествия
республика дагестан
дербентский район
республика дагестан
дербентский район
происшествия, республика дагестан, дербентский район
Происшествия, Республика Дагестан, Дербентский район
Жительница Дагестана рассказала, как проснулась в залитой дождями комнате
В Дагестане женщина с дочерью и внуком проснулись в подтопленной ливнями комнате
ДЕРБЕНТ (Дагестан), 4 апр - РИА Новости. Жительница села Нижний Джалган в Дербентском районе Дагестана Гульфизар рассказала РИА Новости, как она и приехавшие к ней в гости дочь и внук проснулись в затопленной комнате во время накрывшего регион наводнения.
В Дербентском районе Дагестана
, как сообщал РИА Новости его глава Эльман Аллахвердиев, после сильных ливней повреждены, по последним данным, не менее 76 домов, жителям оказывается помощь. В частности, после подтоплений пострадали села Нижний Джалган и Хазар, а на въезде в село Верхний Митаги размыло участок дороги.
На выходные к Гульфизар приехала дочь с маленьким внуком. Спали все в одной комнате, и, по словам женщины, рано утром ее дочь случайно коснулась рукой пола и, почувствовав воду, проснулась и подняла крик.
"
"Дочка в шесть часов утра говорит: "Мама, мы в воде!" Я говорю: "Откуда вода?" Быстро звоню сыну и зятю и говорю: "Приезжайте, помогите". Ребенок лежал на полу, на матрасе. Ему только годик", - рассказала агентству Гульфизар.
Собеседница уточнила, что ее дочь взяла малыша на руки и вышла из дома. Ребенка после этого показывали врачу, но, по словам Гульфизар, все обошлось и он не заболел.
В Дагестане из-за обильных дождей 27-29 марта произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.