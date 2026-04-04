Жительница Дагестана рассказала, как проснулась в залитой дождями комнате

ДЕРБЕНТ (Дагестан), 4 апр - РИА Новости. Жительница села Нижний Джалган в Дербентском районе Дагестана Гульфизар рассказала РИА Новости, как она и приехавшие к ней в гости дочь и внук проснулись в затопленной комнате во время накрывшего регион наводнения.

Дербентском районе Дагестана , как сообщал РИА Новости его глава Эльман Аллахвердиев, после сильных ливней повреждены, по последним данным, не менее 76 домов, жителям оказывается помощь. В частности, после подтоплений пострадали села Нижний Джалган и Хазар, а на въезде в село Верхний Митаги размыло участок дороги.

На выходные к Гульфизар приехала дочь с маленьким внуком. Спали все в одной комнате, и, по словам женщины, рано утром ее дочь случайно коснулась рукой пола и, почувствовав воду, проснулась и подняла крик.

« "Дочка в шесть часов утра говорит: "Мама, мы в воде!" Я говорю: "Откуда вода?" Быстро звоню сыну и зятю и говорю: "Приезжайте, помогите". Ребенок лежал на полу, на матрасе. Ему только годик", - рассказала агентству Гульфизар.

Собеседница уточнила, что ее дочь взяла малыша на руки и вышла из дома. Ребенка после этого показывали врачу, но, по словам Гульфизар, все обошлось и он не заболел.