В Чечне шесть населенных пунктов остаются без проезда после непогоды

ГРОЗНЫЙ, 4 апр — РИА Новости. Шесть населенных пунктов Чечни остаются без проезда после стихийного бедствия, сообщает пресс-служба министерства автомобильных дорог республики.

"На сегодняшний день без проезда остаются шесть населённых пунктов. Проезд к озеру Кезеной-Ам обеспечен, однако из-за оползней и снегопада ситуация остаётся сложной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за паводков всего по республике повреждён 421 объект дорожной отрасли, из них 94 объекта региональных дорог. Ориентировочная сумма нанесенного дорожной отрасли ущерба составляет более 8 млрд рублей.