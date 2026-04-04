Над Курской областью уничтожили почти 50 БПЛА за сутки

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Почти 50 БПЛА уничтожено за сутки над Курской областью, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Всего в период с 9.00 3 апреля до 7.00 4 апреля сбито 47 вражеских беспилотников различного типа. 13 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал Хинштейн в канале на платформе Max.
Он отметил, что в результате атаки в селе Карыж Глушковского района погиб мужчина. Кроме того, в селе Сухиновка пострадал местный житель.
Глава региона подчеркнул, что в селе Калиновка Хомутовского района повреждена крыша частного дома, остекление и кузов грузового автомобиля, посечен прицеп. Также вблизи села Малое Солдатское Беловского района повреждено остекление и кузов двух автомобилей, а также грузовая машина. Хинштейн добавил, что в деревне Анахина Октябрьского района в результате падения осколков повреждено остекление, фасад частного дома.
