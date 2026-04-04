При воздушной атаке ВСУ на Ростовскую область погиб человек

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. При воздушной атаке на Таганрог погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«
"Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге — один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства", — написал он на платформе MAX.
Глава региона добавил, что пострадавшие получили серьезные ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии.
«
"Врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших — надеемся на благополучное развитие событий. Окажем всю необходимую поддержку и помощь", — уточнил Слюсарь.
Помимо этого, возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Возгорание локализовали.
Повреждения получил и сухогруз под флагом иностранного государства. Судно находилось в нескольких километрах от береговой линии.
ПВО поразила дроны в акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также в Чертковском и Шолоховском районах.
