В Белгороде два мирных жителя пострадали при детонации беспилотника

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотника в Белгороде, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что у обоих пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Уточняется, что мужчина продолжит лечение в стационаре, женщина - амбулаторно.