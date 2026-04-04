Беглов рассказал об открытии новых станций метро в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Новые станции метро "Богатырская" и "Каменка" Невско-Василеостровской линии метро в Санкт-Петербурге планируется открыть в 2029 году, еще четыре новые станции Красносельско-Калининской линии будут введены в 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"Важно, что мы точно знаем, где и как строить дальше. Развитие метрополитена – один из 10 приоритетов программы развития Петербурга до 2030 года. На этот период мы взяли обязательства по вводу 10 станций. Из них три – "Горный институт", "Юго-Западная", "Путиловская", – уже работают. Осталось ввести семь. На "зеленой", Невско-Василеостровской линии, это "Богатырская" и "Каменка". Их планируем ввести в 2029 году", - сказал он.
Губернатор также сообщил, что четыре новые станции метро Красносельско-Калининской линии метрополитена будут готовы в 2030 году.
"На "коричневой", Красносельско-Калининской линии, – второй пусковой участок со станциями "Боровая", "Броневая", "Заставская" (с пересадкой на "синюю" линию на станцию "Московские ворота") и "Каретная". Они будут готовы в 2030 году", - сказал Беглов.
Он напомнил, что на строительство метро в Петербурге на 2026-2028 годы предусмотрено 217 миллиардов рублей.
