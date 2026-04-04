Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/beglov-2085148489.html
Беглов рассказал об открытии новых станций метро в Санкт-Петербурге
Новые станции метро "Богатырская" и "Каменка" Невско-Василеостровской линии метро в Санкт-Петербурге планируется открыть в 2029 году, еще четыре новые станции... РИА Новости, 04.04.2026
санкт-петербург
александр беглов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950132386_0:147:3116:1900_1920x0_80_0_0_a2c276108b8f2bf67546db70a2cec6b2.jpg
https://ria.ru/20260403/beglov-2084906929.html
https://ria.ru/20251226/peterburg-2064947055.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950132386_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_75fbdba9fd0239b9aeb17c7e49b1e8b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Новые станции метро "Богатырская" и "Каменка" Невско-Василеостровской линии метро в Санкт-Петербурге планируется открыть в 2029 году, еще четыре новые станции Красносельско-Калининской линии будут введены в 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"Важно, что мы точно знаем, где и как строить дальше. Развитие метрополитена – один из 10 приоритетов программы развития Петербурга до 2030 года. На этот период мы взяли обязательства по вводу 10 станций. Из них три – "Горный институт", "Юго-Западная", "Путиловская", – уже работают. Осталось ввести семь. На "зеленой", Невско-Василеостровской линии, это "Богатырская" и "Каменка". Их планируем ввести в 2029 году", - сказал он.
Беглов рассказал о строительстве метро до Пулково
Беглов рассказал о строительстве метро до Пулково
3 апреля, 08:17
Губернатор также сообщил, что четыре новые станции метро Красносельско-Калининской линии метрополитена будут готовы в 2030 году.
"На "коричневой", Красносельско-Калининской линии, – второй пусковой участок со станциями "Боровая", "Броневая", "Заставская" (с пересадкой на "синюю" линию на станцию "Московские ворота") и "Каретная". Они будут готовы в 2030 году", - сказал Беглов.
Он напомнил, что на строительство метро в Петербурге на 2026-2028 годы предусмотрено 217 миллиардов рублей.
В Петербурге открыли новые станции метро
В Петербурге открыли новые станции метро
26 декабря 2025, 17:23
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала