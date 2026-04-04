09:22 04.04.2026
Дончич пропустит конец сезона НБА из-за травмы
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Словенский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич пропустит конец регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.
В пятницу "Лейкерс" в гостях уступили клубу "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 96:139. Дончич не смог доиграть матч, получив бесконтактную травму задней поверхности левого бедра в третьей четверти. По ходу сезона он уже сталкивался с подобным повреждением. Словенец покинул площадку, закрыв лицо руками.
НБА
03 апреля 2026 • начало в 04:30
Завершен
Оклахома-Сити
139 : 96
Лейкерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
По данным источника, МРТ выявила у спортсмена растяжение подколенного сухожилия левой ноги. Отмечается, что лечение подобной травмы требует месяц на восстановление, но клуб не назвал конкретных сроков отсутствия игрока. Первый раунд плей-офф НБА начнется 18 апреля.
Дончичу 27 лет. В текущем сезоне словенец в среднем набирает 33,5 очка (лучший показатель в лиге), совершает 7,7 подбора и отдает 8,3 передачи.
Лука Дончич. Архивное фото
Дончича и Джонсона признали лучшими игроками НБА в марте
2 апреля, 22:24
 
