При воздушной атаке ВСУ на Ростовскую область погиб человек

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинские дроны ночью атаковали Таганрог, есть погибший, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Таганроге — один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства", — написал он в MAX.
Глава региона уточнил, что они получили серьезные ранения, трое находятся в тяжелом состоянии.
Также возник пожар на территории складских помещений логистической компании, его локализовали. Повреждения получил и сухогруз под флагом иностранного государства. Судно находилось в нескольких километрах от береговой линии.
Слюсарь добавил, что ПВО сбила дроны в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
