Российские ученые совершили географическое открытие в Антарктиде
Российские ученые открыли в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс, сообщили РИА Новости в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T05:29:00+03:00
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские ученые открыли в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс, сообщили РИА Новости в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН.
"Исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с учеными Арктического и Антарктического НИИ описали новый географический объект в Западной Антарктиде — оазис на мысе Беркс. Всестороннее изучение 18 ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли", — говорится в сообщении.
Уточняется, что оазис покрыт горами и долинами, среднегодовая температура воздуха там составляет около минус 12 градусов, а свободная ото льда зона занимает порядка 2,2 квадратного километра. Животный мир оазиса представлен пингвинами, тюленями, антарктическими буревестниками и некоторыми другими птицами.
"В прошлом этот оазис считался нунатаком — обычной скалой, торчащей из ледника. Теперь, после того как мы подробно описали большое количество озер с различными условиями, эту территорию можно полноценно назвать оазисом. По решению ученого совета ААНИИ принято название этого нового географического объекта в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого", — рассказал младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков, чьи слова приводятся в сообщении.
В пресс-службе отметили, что окончательно название оазиса утвердит Международный научный комитет по изучению Антарктики (SCAR).