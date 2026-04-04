Алиссон опроверг слова Слота о степени серьезности своей травмы

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вратарь английского футбольного клуба "Ливерпуль" Алиссон Беккер опроверг информацию о том, что выбыл из-за травмы почти до конца сезона.

В пятницу главный тренер команды Арне Слот заявил, что получивший в марте мышечную травму 33-летний голкипер вернется в строй ближе к концу сезона.

"У меня не было новых травм. В настоящее время я прохожу восстановление, и планируется, что я буду полностью готов к игре к концу апреля", - написал Алиссон в соцсети Х.