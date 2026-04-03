Samsung хочет зарегистрировать в России пять товарных знаков

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявки на регистрацию пяти товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство в конце марта, в качестве заявителя указана компания "Самсунг Электроникс Ко".
В случае успешной регистрации товарных знаков Bespoke AI Jet Bot Stream Ultra, Jet Bot Stream, HexaJet, EasyPass Wheel и Samsung Care+ компания сможет продавать под ними пылесосы, в том числе роботизированные, и аксессуары для них.
Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
