Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/znaki-2084890686.html
Samsung хочет зарегистрировать в России пять товарных знаков
2026-04-03T03:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101513/28/1015132847_0:44:2000:1169_1920x0_80_0_0_f7276303867e6540afb4e9515bbb870e.jpg
https://ria.ru/20260402/znak-2084681334.html
https://ria.ru/20260401/hyundai-2084266921.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101513/28/1015132847_215:0:1774:1169_1920x0_80_0_0_47341b413be9f259f72e9a01c54c9cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании Samsung
© AP Photo / Lee Jin-man
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявки на регистрацию пяти товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство в конце марта, в качестве заявителя указана компания "Самсунг Электроникс Ко".
В случае успешной регистрации товарных знаков Bespoke AI Jet Bot Stream Ultra, Jet Bot Stream, HexaJet, EasyPass Wheel и Samsung Care+ компания сможет продавать под ними пылесосы, в том числе роботизированные, и аксессуары для них.
Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала