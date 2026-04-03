Раскрыт регион, в котором средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Единственным регионом России, где средние зарплаты в январе превысили 200 тысяч рублей, стала Чукотка, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Жители этого региона в среднем получали зарплаты в 223,2 тысячи рублей. На втором месте расположилась Москва (187,6 тысячи рублей), а замкнула тройку лидеров Магаданская область (176,7 тысячи).
В топ-5 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с зарплатами в 171,5 тысячу рублей и Сахалин (162 тысячи).
Выше 150 тысяч рублей зарплаты также были в Ненецком автономном округе (158,2 тысячи) и на Камчатке (153,9 тысячи).
Больше 100 тысяч рублей получали работники в Коми, Санкт-Петербурге, Якутии, Амурской, Мурманской и Московской областях, Красноярском и Забайкальском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей.
29 марта, 03:21