02:03 03.04.2026
Раскрыт регион, в котором средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей
Раскрыт регион, в котором средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей
Единственным регионом России, где средние зарплаты в январе превысили 200 тысяч рублей, стала Чукотка, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. РИА Новости, 03.04.2026
экономика, россия, чукотка, москва
Экономика, Россия, Чукотка, Москва
Девушка считает прибыль на калькуляторе. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Единственным регионом России, где средние зарплаты в январе превысили 200 тысяч рублей, стала Чукотка, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Жители этого региона в среднем получали зарплаты в 223,2 тысячи рублей. На втором месте расположилась Москва (187,6 тысячи рублей), а замкнула тройку лидеров Магаданская область (176,7 тысячи).
В топ-5 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с зарплатами в 171,5 тысячу рублей и Сахалин (162 тысячи).
Выше 150 тысяч рублей зарплаты также были в Ненецком автономном округе (158,2 тысячи) и на Камчатке (153,9 тысячи).
Больше 100 тысяч рублей получали работники в Коми, Санкт-Петербурге, Якутии, Амурской, Мурманской и Московской областях, Красноярском и Забайкальском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей.
