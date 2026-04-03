Замглавы Минцифры отправится добровольцем в зону СВО, пишут СМИ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Заренин пойдет добровольцем на СВО, сообщил "Коммерсантъ".
"Сегодня о своем решении отправиться добровольцем в зону спецоперации сообщил мой зам Андрей Заренин", — цитирует газета обращение главы ведомства Максута Шадаева.
Челябинский депутат в возрасте 70 лет отправился на СВО
25 марта, 14:31
Он отметил, что некоторые сотрудники Минцифры ушли на фронт добровольцами. Их выбор заслуживает уважения, подчеркнул министр.
По его словам, Заренин поддерживал бойцов на передовой, возил туда гуманитарную помощь, передавал технику, работал как волонтер. В скором времени он планирует подписать контракт с Минобороны.
Глава Минцифры добавил, что Заренин поднял с нуля департамент стимулирования спроса на радиоэлектронику, руководил проектами по разработке отечественных базовых станций, которые уже пошли в серийное производство.
"Я горжусь его решением и знаю, что мы дождемся возвращения Андрея — живым, здоровым и с победой", — заключил Шадаев.
Внук героя Советского Союза ушел добровольцем на СВО
19 февраля, 01:20
Заренина назначили заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в 2021 году. На этой должности он курирует политику по формированию спроса на радиоэлектронику, разработку и внедрение этой продукции и программного обеспечения.
"Коммерсант" обратил внимание на то, что это первый известный случай, когда добровольцем становится чиновник подобного уровня.
В середине февраля стало известно, что в зону СВО отправится мэр Оренбурга Денис Паслер. А в конце марта добровольческие контракты подписали депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин и депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов, которому 70 лет.
По информации заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в прошлом году в войска набрали более 400 тысяч добровольцев, а с начала этого контракты с Минобороны заключили уже свыше 80 тысяч человек.