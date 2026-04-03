Вступление в силу закона "о российской винной полке" перенесли на год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Вступление в силу закона "о российской винной полке" переносится на год, до 1 марта 2027 года, вслед за законом "о российской полке", с которым он связан, это позволит бизнесу адаптироваться, а торговым точкам подготовиться к внедрению механизмов, предусмотренных для продвижения российских товаров, в частности вина, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Да, конечно", - ответил Чекушов в кулуарах Международного транспортно-логистического форума на вопрос о переносе вступления закона "о российской винной полке" на 1 марта 2027 года.

Он пояснил, что законопроект "о российской винной полке" неразрывно связан с проектом "о российской полке". В данном случае вино является одним из видов российских продуктов, которые в России будут продвигаться нормативно-регуляторно. Поэтому и с точки зрения вступления в силу эти законопроекты разделяться не будут.

"Такая дата вступления позволит бизнесу адаптироваться. Торговые точки должны быть готовы к внедрению тех механизмов, которые мы предусмотрели", - указал он.

Чекушов отметил, что сейчас документ проходит предусмотренные регламентные процедуры и готовится к внесению для рассмотрения на правительственную комиссию по административной реформе. Далее последует его внесение в Госдуму

Минпромторг в 2025 году подготовил законопроект "о российской полке", которым предлагается обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. В случае принятия он должен был вступить в силу с 1 марта 2026 года. Вместе с тем в середине марта в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что вступление в силу документа переносится на год - до 1 марта 2027 года, чтобы дать возможность ритейлерам и маркетплейсам планомерно реализовать его положения.

Кроме того, Минпромторгом был подготовлен законопроект "о российской винной полке", которым предложено ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. Такая мера призвана стимулировать российские виноградарство и виноделие. Документ также должен был вступить в силу с 1 марта текущего года.