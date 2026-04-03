Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/zakon-2084924418.html
Вступление в силу закона "о российской винной полке" перенесли на год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_0:146:3013:1841_1920x0_80_0_0_23b28177724d4feba21ee86c77e40841.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_8ed0672998d09ae9533ecfdc1b7a3c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ, Вино
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дегустация вина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Вступление в силу закона "о российской винной полке" переносится на год, до 1 марта 2027 года, вслед за законом "о российской полке", с которым он связан, это позволит бизнесу адаптироваться, а торговым точкам подготовиться к внедрению механизмов, предусмотренных для продвижения российских товаров, в частности вина, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Да, конечно", - ответил Чекушов в кулуарах Международного транспортно-логистического форума на вопрос о переносе вступления закона "о российской винной полке" на 1 марта 2027 года.
Винотека - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Он пояснил, что законопроект "о российской винной полке" неразрывно связан с проектом "о российской полке". В данном случае вино является одним из видов российских продуктов, которые в России будут продвигаться нормативно-регуляторно. Поэтому и с точки зрения вступления в силу эти законопроекты разделяться не будут.
"Такая дата вступления позволит бизнесу адаптироваться. Торговые точки должны быть готовы к внедрению тех механизмов, которые мы предусмотрели", - указал он.
Чекушов отметил, что сейчас документ проходит предусмотренные регламентные процедуры и готовится к внесению для рассмотрения на правительственную комиссию по административной реформе. Далее последует его внесение в Госдуму.
Покупатели выбирают продукты - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Минпромторг в 2025 году подготовил законопроект "о российской полке", которым предлагается обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. В случае принятия он должен был вступить в силу с 1 марта 2026 года. Вместе с тем в середине марта в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что вступление в силу документа переносится на год - до 1 марта 2027 года, чтобы дать возможность ритейлерам и маркетплейсам планомерно реализовать его положения.
Кроме того, Минпромторгом был подготовлен законопроект "о российской винной полке", которым предложено ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. Такая мера призвана стимулировать российские виноградарство и виноделие. Документ также должен был вступить в силу с 1 марта текущего года.
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала