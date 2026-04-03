https://ria.ru/20260403/zabaluev-2085004040.html
Забалуев и Шорохова выиграли спринт в Финале Кубка России
Забалуев и Шорохова выиграли спринт в Финале Кубка России - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Забалуев и Шорохова выиграли спринт в Финале Кубка России
Лыжники Сергей Забалуев и Ксения Шорохова стали победителями спринтерской гонки свободным стилем в Финале Кубка России, который проходит в Кировске.
2026-04-03T14:12:00+03:00
2026-04-03T14:12:00+03:00
2026-04-03T14:12:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
кировск
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085003174_0:81:3170:1865_1920x0_80_0_0_136b8477ab2d357b7dd7ff2ab176ba4b.jpg
https://ria.ru/20260331/bolshunov-2083794801.html
россия
кировск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085003174_441:0:3170:2047_1920x0_80_0_0_5a1925af23b2e4c010def1877833e711.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, кировск, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Кировск, Александр Большунов
Забалуев и Шорохова выиграли спринт в Финале Кубка России
Забалуев и Шорохова выиграли спринт в Финале Кубка России в Кировске
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лыжники Сергей Забалуев и Ксения Шорохова стали победителями спринтерской гонки свободным стилем в Финале Кубка России, который проходит в Кировске.
Результат Забалуева - 2 минуты 48,20 секунды. Вторым стал Павел Соловьев (отставание - 0,24 секунды), третьим - Константин Тиунов (+0,97). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов
не смог выйти в полуфинал соревнований.
Шорохова преодолела дистанцию за 3 минуты 10,82 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина (+0,07), тройку лидеров замкнула Софья Кузнецова (+0,39). Пантрина также стала победительницей спринтерского зачета Кубка России.
Финал Кубка России завершится в субботу мужским и женским масс-стартами на 10 км свободным стилем.