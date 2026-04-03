Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Лыжные гонки
 
14:12 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/zabaluev-2085004040.html
Забалуев и Шорохова выиграли спринт в Финале Кубка России
Забалуев и Шорохова выиграли спринт в Финале Кубка России
лыжные гонки
спорт
россия
кировск
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085003174_0:81:3170:1865_1920x0_80_0_0_136b8477ab2d357b7dd7ff2ab176ba4b.jpg
россия
кировск
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085003174_441:0:3170:2047_1920x0_80_0_0_5a1925af23b2e4c010def1877833e711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Забалуев после финиша в финале спринта свободным стилем среди мужчин на кубке России по лыжным гонкам в Кировске
Сергей Забалуев после финиша в финале спринта свободным стилем среди мужчин на кубке России по лыжным гонкам в Кировске
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лыжники Сергей Забалуев и Ксения Шорохова стали победителями спринтерской гонки свободным стилем в Финале Кубка России, который проходит в Кировске.
Результат Забалуева - 2 минуты 48,20 секунды. Вторым стал Павел Соловьев (отставание - 0,24 секунды), третьим - Константин Тиунов (+0,97). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог выйти в полуфинал соревнований.
Шорохова преодолела дистанцию за 3 минуты 10,82 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина (+0,07), тройку лидеров замкнула Софья Кузнецова (+0,39). Пантрина также стала победительницей спринтерского зачета Кубка России.
Финал Кубка России завершится в субботу мужским и женским масс-стартами на 10 км свободным стилем.
Александр Большунов и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Большунов три раза подряд наказал Коростелева. А где уровень Кубка мира?
31 марта, 15:00
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    463
    645
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    Начался
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Ювентус
    Дженоа
    1
    0
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала