"Остался месяц". Европа готовит судьбоносное решение по Украине - РИА Новости, 03.04.2026
08:00 03.04.2026 (обновлено: 08:03 03.04.2026)
"Остался месяц". Европа готовит судьбоносное решение по Украине
"Остался месяц". Европа готовит судьбоносное решение по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский и глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС и Украины в Киеве
Владимир Зеленский и глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС и Украины в Киеве
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС так и не удалось выдать Киеву обещанный кредит. Между тем вопрос не терпит отлагательств: деньги на Украине вот-вот закончатся. Временное решение все-таки нашли, но теперь Еврокомиссия усиленно работает над фундаментальной задачей. Как в Европе собираются латать финансовые дыры — в материале РИА Новости.

Пустые обещания

Несмотря на долгие переговоры и согласования, ЕС не может гарантировать выделение обещанного Украине кредита на 90 миллиардов евро, признала глава евродипломатии Кая Каллас. Тем временем, по подсчетам западных и украинских аналитиков, средств у Киева в лучшем случае хватит до июня 2026-го, в худшем — они закончатся уже в апреле.
Помимо общей разобщенности и сопротивления Венгрии со Словакией, есть трудности с самим механизмом финансирования из фондов ЕС и ЕК. По словам Каллас, "работа по преодолению препятствий" продолжается, но пока хороших новостей для Украины нет.
"Даже при наличии политической воли внутри объединения согласование таких масштабных решений оказывается сложным и затяжным процессом, где каждый этап требует консенсуса и соблюдения внутренних процедур. В результате ЕС может декларировать поддержку, но не всегда способен оперативно ее реализовать", — поясняет доцент факультета политических исследований ИОН РАНХиГС Сергей Маргулис.
Проблема в том, что Украина почти полностью зависит от внешней подпитки и без своевременных выплат просто не сможет финансировать бюджет. "В таком случае уже в перспективе двух-трех месяцев последуют невыплаты зарплат госслужащим и военным, остановка закупок и нарастающий дефицит боеприпасов, ослабление национальной валюты и высокое инфляционное давление", — прогнозирует инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.
Скрытые резервы

Европейские политики делали ставку именно на обговоренный ранее механизм заимствования. Президент Франции Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск заявляли, что альтернативного плана нет, несмотря на позицию венгров.
Но во вторник на пресс-конференции в Киеве Каллас сообщила о выделении дополнительных 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных российских активов.
Однако это воровство — капля в море, считают аналитики. Так, по оценкам самого Киева, всего на 2026-й стране потребуется порядка 52 миллиардов долларов военной помощи. Только на закупку американского вооружения уйдет 15 миллиардов, пишет Bloomberg. В итоге ЕС, как ни крути, придется решить вопрос с кредитом — переложить финансовое бремя на США уже не получится.
А закрыть дыру полностью с помощью российских активов европейцы не решаются, опасаясь последствий. Но и отказаться от спонсорства киевского режима тоже нельзя — из-за стратегических и репутационных рисков.
"Украина нуждается в предоставлении хотя бы части заблокированного транша, и здесь руководство ЕС лукавит, когда говорит, что причина задержки — только позиция Орбана. Поскольку договоренность, откуда брать деньги, так и не была достигнута, часть вполне могли выделить в качестве отдельных кредитов не по линии ЕС. Или же можно было найти альтернативные пути финансирования Киева", — отмечает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков.
© AP Photo / Eduard KhryzhanivskyГлава дипломатии ЕС Кая Каллас во время прибытия в Киев
В среду ЕК объявила, что, несмотря на блокировку со стороны Венгрии, подготовительные процедуры для выделения Украине финансирования в рамках кредита на 90 миллиардов евро под гарантии общеевропейского бюджета запущены. Ведомство рассчитывает все же выделить Киеву до конца 2026-го обещанные на этот год 45 миллиардов помощи. Но первый транш все равно отправят только после утверждения Советом ЕС.

Туманные перспективы

И все же говорить о полном финансовом коллапсе Украины преждевременно, даже если кредит не дадут, подчеркивают эксперты. Безусловно, отсутствие внешней помощи станет серьезным вызовом: начнется перераспределение источников финансирования, усилится давление на экономику, отмечает Маргулис.
При этом, считает эксперт, страна уже функционирует в режиме адаптации к дефициту ресурсов. Но, несмотря на всю тяжесть экономического положения, на Украине остаются внутренние источники финансирования: "Производственные мощности и экспорт, включая аграрный сектор, серьезно просели, но не исчезли полностью. Сохраняется внешний торговый оборот, а значит, и определенные финансовые поступления. Это несопоставимо с объемами внешней помощи, но и говорить о полном исчерпании ресурсов нельзя".
Наконец, остается вариант с траншем от МВФ, добавляет Матюшенков. Однако тут условия становятся совсем кабальными из-за требований повысить налоги, отменить льготы на электроэнергию и ввести военный сбор в пять процентов от дохода граждан. Все это повлечет колоссальный рост социального напряжения в стране, а потому Киеву пока остается надеяться на милость ЕС.
