ЕС выделил Украине допсредства за счет прибыли российских активов
ЕС выделил Украине дополнительные 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных российских активов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T23:52:00+03:00
ЕС выделил Украине 80 млн евро за счет прибыли российских активов
БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. ЕС выделил Украине дополнительные 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных российских активов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Киеве.
"Сегодня я рада, что мы предоставляем Украине дополнительные 80 миллионов евро, полученные из прибыли от замороженных российских активов", - сказала она.
Каллас также призвала ужесточить санкций против России, а не ослаблять их.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.