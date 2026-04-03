Трамп: крушение американского истребителя в Иране не повлияет на переговоры - РИА Новости, 03.04.2026
22:44 03.04.2026 (обновлено: 23:12 03.04.2026)
Трамп: крушение американского истребителя в Иране не повлияет на переговоры
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что крушение американского истребителя над Ираном никак не повлияет на продолжающееся переговоры с РИА Новости, 03.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что крушение американского истребителя над Ираном никак не повлияет на продолжающееся переговоры с Тегераном, назвав инцидент неотъемлемой "частью войны".
"Нет, нисколько. Нет, это война. Мы на войне", - сказал Трамп, отвечая на вопросы канала о судьбе переговоров с Тегераном после потери самолета над Ираном.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что вооруженные силы США проводят масштабную поисково-спасательную операцию после крушения американского истребителя в небе над Ираном. По данным Washington Post, речь идет о двухместном истребителе-бомбардировщике F-15E. Позднее ряд американских СМИ подтвердил обнаружение и успешное спасение обоих членов экипажа.
При этом телеканал Newsmax утверждает со ссылкой на источник, что участвующий в спасательной операции вертолет якобы был подбит, но "смог безопасно покинуть воздушное пространство Ирана и совершить посадку без дальнейших инцидентов".
Иранское агентство Tasnim передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет.
В то же время ситуация в регионе для США осложнилась вторым инцидентом за сутки. Газета New York Times сообщила о потере еще одного борта в районе Персидского залива. Согласно сведениям издания, крушение потерпел штурмовик А-10, выполнявший задачи в рамках текущей военной операции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
