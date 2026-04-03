"Не простит": в ЕС набросились на Каллас после оскорбления Трампа

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не простит и захочет отомстить главе евродипломатии Кая Каллас за ее слова о жалобах американского лидера на НАТО, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По словам журналиста, Трамп и без Каллас был страшно обозлен на НАТО после того, как многие страны-участницы альянса отказались ему помогать с Ираном.
"Это было очень резкое, но глупое заявление. И его последствия еще обязательно скажутся не только для Каллас, но и для ЕС", — подытожил он.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас в эфире эстонской телекомпании ETV заявила, что жалобы президента США Дональда Трампа на НАТО могут быть частью его плана по сознательному ослаблению альянса. По словам главы евродипломатии, в НАТО не поступало никаких запросов о помощи, поэтому утверждать, что альянс ее не оказывает, никоим образом не оправдывает подобные обвинения.
Позавчера Трамп в интервью газете Telegraph Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Перед этим американский лидер называл НАТО "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Соединенные Штаты в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
