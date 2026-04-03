"Не простит": в ЕС набросились на Каллас после оскорбления Трампа - РИА Новости, 03.04.2026
05:07 03.04.2026 (обновлено: 05:10 03.04.2026)
"Не простит": в ЕС набросились на Каллас после оскорбления Трампа
"Не простит": в ЕС набросились на Каллас после оскорбления Трампа - РИА Новости, 03.04.2026
"Не простит": в ЕС набросились на Каллас после оскорбления Трампа
Президент США Дональд Трамп не простит и захочет отомстить главе евродипломатии Кая Каллас за ее слова о жалобах американского лидера на НАТО, такое мнение... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T05:07:00+03:00
2026-04-03T05:10:00+03:00
в мире, сша, иран, киев, дональд трамп, кайя каллас, нато, евросоюз
В мире, США, Иран, Киев, Дональд Трамп, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз
"Не простит": в ЕС набросились на Каллас после оскорбления Трампа

Христофору: Трамп не простит Каллас нападок на него из-за НАТО

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не простит и захочет отомстить главе евродипломатии Кая Каллас за ее слова о жалобах американского лидера на НАТО, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Я просто поражен тому, что Каллас, которая буквально умоляла Трампа помочь Киеву, теперь говорит о его жалобах на НАТО. Он ведь не любит казаться слабым и не простит ей эту атаку, жестоко отомстив", — cказал он.
"Всегда жаловался": Каллас публично накинулась на Трампа
По словам журналиста, Трамп и без Каллас был страшно обозлен на НАТО после того, как многие страны-участницы альянса отказались ему помогать с Ираном.
"Это было очень резкое, но глупое заявление. И его последствия еще обязательно скажутся не только для Каллас, но и для ЕС", — подытожил он.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас в эфире эстонской телекомпании ETV заявила, что жалобы президента США Дональда Трампа на НАТО могут быть частью его плана по сознательному ослаблению альянса. По словам главы евродипломатии, в НАТО не поступало никаких запросов о помощи, поэтому утверждать, что альянс ее не оказывает, никоим образом не оправдывает подобные обвинения.
Каллас своей глупостью опозорила ЕС, заявила Захарова
Позавчера Трамп в интервью газете Telegraph Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Перед этим американский лидер называл НАТО "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Соединенные Штаты в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Володин прокомментировал слова Каллас о нападениях России на другие страны
В миреСШАИранКиевДональд ТрампКайя КалласНАТОЕвросоюз
 
 
